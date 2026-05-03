◆ファーム・リーグ巨人―広島（３日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人はファームリーグ・広島戦のスタメンを発表した。先発は右肩コンディション不良から復帰した山崎伊織投手。３月６日のオープン戦・オリックス戦（京セラドーム）以来の登板に臨む。山瀬慎之助捕手とバッテリーを組む。野手では脳しんとう特例措置で登録抹消中の泉口友汰内野手が「３番・遊撃」で実戦復帰。４月２１日の中日戦（長野）の試合前練習