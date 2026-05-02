「テスタロッサ」の名で40年ぶりの復活フェラーリ新型「849テスタロッサ」は、フェラーリ初の量産PHEV「SF90ストラダーレ」の後継モデルです。テスタロッサとはイタリア語で「赤い頭」の意味で、高性能エンジンのカムカバーを赤く塗ることに由来するフェラーリの伝統的な称号です。ロードカーとしては1984年デビューのV12ミッドシップ・フラッグシップ以来、約40年ぶりの復活となります。【画像】超カッコイイ！ これが“V8エ