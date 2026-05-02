「テスタロッサ」の名で40年ぶりの復活

フェラーリ新型「849テスタロッサ」は、フェラーリ初の量産PHEV「SF90ストラダーレ」の後継モデルです。

テスタロッサとはイタリア語で「赤い頭」の意味で、高性能エンジンのカムカバーを赤く塗ることに由来するフェラーリの伝統的な称号です。ロードカーとしては1984年デビューのV12ミッドシップ・フラッグシップ以来、約40年ぶりの復活となります。

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数字の「849」は「8気筒×1気筒あたり約499cc」を意味しており、搭載エンジンの素性を車名で表現する命名です。

2025年9月9日にミラノでクーペとスパイダーを同時ワールドプレミア。日本には同月24日に初上陸しました。

エクステリアは「12チリンドリ」や「F80」を連想させる横方向に広いフロントマスクが印象的で、「デイトナSP3」を想起させるリアフェンダー処理と、ツインテール形状のリアエンドが特徴的です。シャシや空力、冷却システムは大幅に見直されており、見た目の変化はフルモデルチェンジに近い水準です。

ボディサイズは全長4718mm×全幅2304mm×全高1225mm、ホイールベース2650mm、乾燥重量1570kg。オープン版「849テスタロッサ・スパイダー」はリトラクタブルハードトップを備え、クーペに近い性能を持つ2シーターです。

パワートレインは4.0リッターV8ツインターボ（単体830ps・最大トルク842Nm）に前2基＋後1基の計3基モーター（計220ps）を組み合わせたPHEV。先代SF90比でエンジン単体50ps向上を果たしており、システム最高出力は1050psに達します。8速DCTと4WD駆動で0-100km／h加速は2.5秒、最高速度340km／hを実現しています。

7.45kWhのバッテリーによりEVモードで最大25kmの走行が可能。高速域では前輪モーターの介入が抑えられ、後輪駆動主体の制御となります。

インテリアはセンターコンソールの大型ディスプレイを廃止。水平基調のダッシュボードにデジタルバンドを配置する独自のレイアウトを採用し、船舶の帆をモチーフにしたトリムの中にシフトゲートが浮遊するように配置されます。

先進技術面では車両挙動をリアルタイムでデジタルモデル化する「FIVE（Ferrari Integrated Vehicle Estimator）」、最新世代のSSCやABS-Evoなどを搭載しています。

グレード構成と予価（消費税込）は、クーペが6465万円、スパイダーが7027万円。高性能版「アセット・フィオラーノ」パッケージは602万7000円の追加となります。欧州での納車はクーペが2026年4月から6月、スパイダーが2026年7月から9月の予定で、日本への納車は2027年開始予定と案内されています。

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1050馬力という数字だけでなく、“テスタロッサ”という称号の重さをそのまま背負って登場した新型849テスタロッサ。フェラーリのフラッグシップPHEVが新たな次元へ到達したことを、この1台が証明しています。