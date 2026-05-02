◇WBC世界バンタム級タイトルマッチ王者・井上拓真（大橋）＜12回戦＞同級4位・井岡一翔（志成）（2026年5月2日東京ドーム）WBC世界バンタム級王者・井上拓真（30＝大橋）が初防衛戦で元世界4階級制覇王者・井岡一翔（37＝志成）を迎え撃った。序盤に2度のダウンを奪った。拓真は“レジェンド”に臆することはなかった。1Rから井岡のプレッシャーを受けていたが、2R終盤にはラッシュから先制のダウンを奪った。3Rには