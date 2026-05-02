先住猫のヤキモチを解決する驚きのなで方が反響を呼んでいます。話題の投稿は123万回以上表示され「これうちもやりますwwwwww」「まずこの状況が羨ましい」「なんて平和なんでしょう」とのコメントが寄せられていました。 【動画：先輩猫を嫉妬させずに『後輩猫を撫でる方法』とは……飼い主が編み出した『まさかの解決策』】 ヤキモチへの画期的なアイデア Xアカウント「オキエイコ」に投稿されたのは、先住猫と後輩猫を