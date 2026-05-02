◇ラグビーリーグワン第１７節（２日、秩父宮ほか）レギュラーシーズン（ＲＳ）３試合が行われ、すでに３チームが決まっているプレーオフ争いは、進出する上位６チームが決まった。ＲＳ５位の東京ＳＧが、同７位のトヨタを５４―３８で下し、同６位のＢＬ東京が、同８位の静岡に３５―２９で勝利。この日上位チームがいずれも勝ったことで、トヨタとの勝ち点が１試合最大の「５」以上離れたため、４位のＢＲ東京も含めて今季の