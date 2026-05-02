「ユニコーンＳ・Ｇ３」（２日、京都）素質を秘めた若駒たちが集結した砂の一戦。２番人気のシルバーレシオ（牡３歳、栗東・野中）が上がり最速の豪脚を繰り出し力強く突き抜けて連勝で重賞初制覇を飾った。後方４番手で焦ることなくじっくりと進み、向正面で徐々に進出開始。あふれんばかりの抜群の手応えで４角を回ると脚色はますます迫力を増し、ゴール前で２着馬をバッチリとらえ切った。首差の２着に１番人気のメルカント