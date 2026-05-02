2026年のゴールデンウィーク、混雑や渋滞を避けて「春の絶景」と「最新体験」を欲張りたい人へ。東武鉄道のSL大樹が走る日光・鬼怒川エリアがいま、最高のシーズンを迎えています。注目は、東武鬼怒川線沿線の「倉ケ崎SL花畑」。満開の菜の花が作り出す“黄色い絨毯”をSLが切り裂く光景は、今しか撮れない至高の1枚になります。さらに、2026年4月にリニューアルされた全12種の記念乗車証や、駅から徒歩2分という好立地で渋滞とは