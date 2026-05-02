［政治の現場］高市政権半年――高市首相の政権運営をどう評価するか。２月の衆院選で、自民党が衆院の総定数の３分の２を超える３１６議席を獲得したことは、政権運営の観点から大変大きな結果だ。首相はＳＮＳを多用して国民に直接訴えるだけでなく、与党と対話や調整を重ね、国権の最高機関である国会で堂々と説明責任を果たすことがいっそう大事だ。民主主義は手間暇がかかるものだ。――首相と自民との関係はどう見える