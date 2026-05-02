猫が飼い主だけに見せる5つの行動 猫は警戒心が強く、心を許した相手にしか甘えません。そのため、飼い主さんにだけ見せる行動は、信頼関係の深さを示すサインともいえるでしょう。ここでは、実際に猫がどのような行動をするのか詳しく解説していきます。 1.甘えた鳴き声を出す もともと猫同士は鳴き声でコミュニケーションをとることはほとんどありません。「ニャー」という鳴き声は、人間と暮らす