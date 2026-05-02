モデルSHIHOと歌手チャン・ユンジョンが、“彼氏”を作り、夫を嫉妬させた。去る5月1日、韓国で放送されたKBS 2TVのバラエティ番組『新商品発売〜コンビニレストラン』では、SHIHOがチャン・ユンジョンを自宅に招き、料理をもてなす様子が捉えられた。【写真】SHIHO、「彼氏が必要」と衝撃発言この日、SHIHOは番組で仲良くなったチャン・ユンジョンを招待した。彼女は、「私のことを周りの方に良く話してくださったと聞き、本当に