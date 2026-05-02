「本当にイケメン」と顔を赤らめたSHIHO、“彼氏”公開!?夫・秋山成勲の意外な反応とは？

モデルSHIHOと歌手チャン・ユンジョンが、“彼氏”を作り、夫を嫉妬させた。

去る5月1日、韓国で放送されたKBS 2TVのバラエティ番組『新商品発売〜コンビニレストラン』では、SHIHOがチャン・ユンジョンを自宅に招き、料理をもてなす様子が捉えられた。

【写真】SHIHO、「彼氏が必要」と衝撃発言

この日、SHIHOは番組で仲良くなったチャン・ユンジョンを招待した。彼女は、「私のことを周りの方に良く話してくださったと聞き、本当に感動した。そんなありがたいユンジョンに料理をご馳走したかった」と感謝を表した。

また、SHIHOは夫婦でテレビの活動をしている友人が欲しかったと打ち明けた。これを聞いたチャン・ユンジョンは、「SHIHOさん夫婦が一緒に番組に出ているところを見たことがない。見たいと思っている方々も多いはず」と尋ねた。

夫で格闘家の秋山成勲（あきやまよしひろ、チュ・ソンフン）と同じ事務所であるにも関わらず、SHIHOは「多分事務所が考えている。私は知らない」と答えた。

続けて、育児バラエティ番組『スターパパ奮闘記！スーパーマンが帰ってきた』の撮影が言及されると、「忘れてしまった。撮影中に喧嘩をしたこともあった」と告白した。

（写真＝KBS 2TV）1枚目：左からチャン・ユンジョン、SHIHO

チャン・ユンジョンは、「夫婦で番組に出るときは、演技が必要なこともある。前日に夫婦喧嘩をしても、カメラの前では笑う」と秘訣を伝えた。

特に、この日、2人はAIに自身の理想のタイプを記入し、仮想の彼氏を作った。SHIHOは、「ピュアでナチュラルなスタイル。純粋な人が好きだ」と話し、チャン・ユンジョンは「クマのような男性が好きだ」と明かした。

先にチャン・ユンジョンの“仮想彼氏”が公開された。美形な“彼氏”に、SHIHOは「本当にかっこいい。本物みたいだ」と驚いた。

続けて、自身の理想を反映した“彼氏”の姿にSHIHOは、「わあ、本当にイケメン。気分がすごくいい」と顔を赤らめた。

スタジオの出演者もまた、2人の“仮想彼氏”に感嘆した。タレントのブームは、「あの人の名前は」と尋ねた。「ケン」だと答えると、彼は「今日の収録が終わって、誰かが迎えに来た。秋山成勲か、ケンか」と問い直した。これに対し、SHIHOは迷うことなくケンを選んだ。

2人は、仮想彼氏との写真を自身の夫に送信し、反応を探った。秋山は、「目がSHIHOに似ている」と淡々とした反応を見せ、SHIHOが「私のファンだ」と言っても「嘘だ」と信じなかった。

（写真＝KBS 2TV）1枚目右：ト・ギョンワン、4枚目左：秋山成勲

チャン・ユンジョンの夫で元アナウンサーのト・ギョンワンもまた、「あら、かっこいい」と伝えたが、チャン・ユンジョンが「かっこいいでしょ？私のファンなんだって」と挑発すると、彼は「あの白Tシャツより僕の方がマシだ」と嫉妬混じりの返信を送り、微笑ましさを誘った。

なお、SHIHOは秋山との離婚説について釈明した。彼女は、「最近フェイクニュースが多い。ニュースで離婚したと報じられた。デリケートなことなのに」として、カメラに向かって「私たちは大丈夫。離婚していない。一緒にいる」と伝えた。

（記事提供＝OSEN）