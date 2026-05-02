アメリカのトランプ大統領は1日、EU＝ヨーロッパ連合が貿易協定を守っていないとの理由で、EUからアメリカに輸入される自動車などへの関税を25％に引き上げると発表しました。トランプ大統領：EUは協定を順守していないため、自動車とトラックに対する関税を25パーセントに引き上げた。これにより数十億ドルがアメリカに入ってくる。トランプ大統領は1日、EUから輸入される自動車とトラックへの関税を「来週から25％に引き上げる」