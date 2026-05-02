NTTドコモ 代表取締役社長 前田義晃氏、大橋ボクシングジム 会長 大橋秀行氏、井上尚弥選手、中谷潤人選手、M.Tボクシングジム 会長 村野健氏 2日15時から「NTTドコモ presents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥 vs 中谷潤人」が東京ドームで開催される。当日の模様は、動画配信サービス「Lemino」と「DAZN」でペイ・パー・ビュー配信（PPV）される。 配信チケットの価格は、