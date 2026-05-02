結婚に踏み切れないカップルたちの旅を追った「ABEMA」オリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』。4月30日（木）に放送された第9話では、39歳彼氏が明かした過去の婚約破棄に至った理由にスタジオが唖然とする場面があった。©AbemaTV,Inc.同番組は、なかなか結婚に踏み切れないカップルが7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならないという