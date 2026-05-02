「1955 東京ベイ by 星野リゾート」(千葉県浦安市)は4月22日、新コンセプトルーム「50sスターダムルーム」の予約受付を開始した。50ｓスターダムルーム 全景1950年代のアメリカは、第二次世界大戦後の経済的繁栄を背景に、映画、音楽、アートといった多くのジャンルで文化が花開いた時代。特に音楽史においては「ロックンロール」の台頭により、エルヴィス・プレスリーをはじめとする不世出のスターたちが登場した。1955年頃のアメ