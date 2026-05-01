猫に絶対与えてはいけない生の食べ物3つ 愛猫の健康を願って新鮮なものを選びたいという気持ちは分かりますが、野生に近い猫といえど、家庭で暮らす猫の消化機能や解毒能力には限界があります。特に特定の生の食材に含まれる成分は、血液や神経系に深刻なダメージを与え、最悪の場合は数時間で命に関わるケースも。まずは、キッチンに潜む代表的な「NG食材」を正しく把握しましょう。 1.生の魚介類