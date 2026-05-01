【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ふみのが、3rdシングル「よくあるはなし」を5月8日に配信リリースすることが決定。あわせて、Pre-add / Pre-saveがスタートし、ジャケット写真も公開された。 ■初の『ミュージックステーション』出演も決定 「よくあるはなし」は、テレビ朝日系木曜ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』の主題歌として書き下ろされた、ふみのにとって初のドラマ