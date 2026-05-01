モデルでタレントのアンミカ（54）が4月30日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）に出演。かつてドハマリした映画について語った。この日は「プラダを着た悪魔2コラボSP！」と題し、世界的大女優のメリル・ストリープとアン・ハサウェイを迎えてトークを展開することになった。2人の登場前、前作の「プラダを着た悪魔」の話題から、俳優のファーストサマーウイカは「知ってます？これアン・ハサウェイさん、