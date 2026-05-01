北海道・旭川市役所がきょう1日、公式Xを更新。きょうから「旭山動物園」が夏期開園したことを報告した。【写真】旭山動物園、来場者に向けあいさつする様子投稿で「本日5/1(金)、9:30に開園し、今津市長と中田園長が皆様をお出迎えしました」と、今津寛介市長と中田真一園長が来場者に向けてあいさつをしている写真を公開。「2日遅れの開園となり、ご心配をおかけしておりますが、旭山動物園は、これまでも、これからも、あり