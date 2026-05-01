旭山動物園、きょう開園「これからも、ありのままの動物たちの姿を」 職員の警察捜査で先送り
北海道・旭川市役所がきょう1日、公式Xを更新。きょうから「旭山動物園」が夏期開園したことを報告した。
【写真】旭山動物園、来場者に向けあいさつする様子
投稿で「本日5/1(金)、9:30に開園し、今津市長と中田園長が皆様をお出迎えしました」と、今津寛介市長と中田真一園長が来場者に向けてあいさつをしている写真を公開。「2日遅れの開園となり、ご心配をおかけしておりますが、旭山動物園は、これまでも、これからも、ありのままの動物たちの姿をお伝えしていきます」と呼びかけた。
同園は4月29日、公式サイトにて「旭山動物園夏期開園延期のお知らせ」と題し、「この度、誠に遺憾ながら、本市職員が重大事案に関与した疑いで警察に事情聴取を受けております」と報告。「皆様にご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
また「現在、警察の捜査が進められており、当園といたしましては捜査に全面的に協力してまいります」と状況を伝え、「当園では今月29日からの夏期開園に向け、予定どおり開園できるよう準備を進めてまいりました。しかしながら、捜査への協力を行う中で、例年どおり皆様をお迎えするための準備に、今しばらく時間を要する状況となっております。このため、4月29日及び30日を臨時休園とし、5月1日からの開園とさせていただきたく存じます」と、夏期開園を延期することを発表していた。
【写真】旭山動物園、来場者に向けあいさつする様子
投稿で「本日5/1(金)、9:30に開園し、今津市長と中田園長が皆様をお出迎えしました」と、今津寛介市長と中田真一園長が来場者に向けてあいさつをしている写真を公開。「2日遅れの開園となり、ご心配をおかけしておりますが、旭山動物園は、これまでも、これからも、ありのままの動物たちの姿をお伝えしていきます」と呼びかけた。
また「現在、警察の捜査が進められており、当園といたしましては捜査に全面的に協力してまいります」と状況を伝え、「当園では今月29日からの夏期開園に向け、予定どおり開園できるよう準備を進めてまいりました。しかしながら、捜査への協力を行う中で、例年どおり皆様をお迎えするための準備に、今しばらく時間を要する状況となっております。このため、4月29日及び30日を臨時休園とし、5月1日からの開園とさせていただきたく存じます」と、夏期開園を延期することを発表していた。