ボートレースからつの「ＢＯＡＴＲＡＣＥ振興会会長賞ＧＷ唐津特選」が１日に幕を開ける。初日恒例の当地公式ＹｏｕＴｕｂｅ番組「ズバッと！！なべチャンネル」ＭＣ牧原真由さんのコラム「おまゆの寝言」――。今回は競輪界のホープ・後藤大輝が登場！【おまゆの寝言】こんにちは、牧原真由です。さあ、いよいよＧＷが始まりますね！皆さま、何をして過ごされますか？今節は「ＧＷ唐津特選」。地元選手がたくさん登場します