¡ÚÅâÄÅ¥Ü¡¼¥È¡ÛÅöÃÏ£Í£ÃËÒ¸¶¿¿Í³¤µ¤ó¡¡ÊöÎµÂÀ¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç£Ç£ÉÆüËÜÁª¼ê¸¢¶¥ÎØ¤ËÄ©¤à¸åÆ£Âçµ±¤Ë¥¨¡¼¥ë
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤«¤é¤Ä¤Î¡Ö£Â£Ï£Á£Ô£Ò£Á£Ã£Å¿¶¶½²ñ²ñÄ¹¾Þ£Ç£×ÅâÄÅÆÃÁª¡×¤¬£±Æü¤ËËë¤ò³«¤±¤ë¡£½éÆü¹±Îã¤ÎÅöÃÏ¸ø¼°£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£åÈÖÁÈ¡Ö¥º¥Ð¥Ã¤È¡ª¡ª¤Ê¤Ù¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×£Í£ÃËÒ¸¶¿¿Í³¤µ¤ó¤Î¥³¥é¥à¡Ö¤ª¤Þ¤æ¤Î¿²¸À¡×¡½¡½¡£º£²ó¤Ï¶¥ÎØ³¦¤Î¥Û¡¼¥×¡¦¸åÆ£Âçµ±¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡Ú¤ª¤Þ¤æ¤Î¿²¸À¡Û¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢ËÒ¸¶¿¿Í³¤Ç¤¹¡£¤µ¤¢¡¢¤¤¤è¤¤¤è£Ç£×¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤Í¡ª¡¡³§¤µ¤Þ¡¢²¿¤ò¤·¤Æ²á¤´¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡º£Àá¤Ï¡Ö£Ç£×ÅâÄÅÆÃÁª¡×¡£ÃÏ¸µÁª¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢°ÊÁ°¡¢¤´¾Ò²ð¤·¤¿¡Ö¤Ê¤Ù¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¶¥ÎØ¡¦¸åÆ£Âçµ±Áª¼ê¤â£±Æü¤«¤é£¶Æü¤Þ¤ÇÊ¿ÄÍ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë£Ç£É¡ÖÆüËÜÁª¼ê¸¢¶¥ÎØ¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ºòÇ¯¡¢¸åÆ£Áª¼ê¤Ï¾®ÁÒ¶¥ÎØº×¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸«»ö¡¢Í¸À¼Â¹Ô¡ª¡¡ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤â±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¥´¡¼¥ë¸å¤Ï¸åÆ£Áª¼ê¤âÅÏÊÕ¤µ¤ó¤Ëµ¤¤Å¤¡¢Èè¤ì¤¬¤Õ¤Ã¤È¤ó¤À¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸åÆ£Áª¼ê¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼£´Ç¯ÌÜ£²£¶ºÐ¤Ë¤·¤Æ¶á¶·¤ÏµÇ°ÀïÀþ¤ÇÂç³èÌö¡£ºòÇ¯£³·î¤Ë£±£°£°¾¡¤âÃ£À®¡£º£²ó¤Ï¤ªÃÂÀ¸Æü¤È£±Ç¯±Û¤·¤Î£±£°£°¾¡½Ë¤¤¤òÅâÄÅ¤Î¤¿¤«¼÷»Ê¤Ë¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡£¶·î¤Ë¤Ï´ßÏÂÅÄ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë£Ç£É¹â¾¾µÜµÇ°ÇÕ¤Ë½é½Ð¾ì¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÊöÎµÂÀÁª¼ê¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡Öº£Àá¤â±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¿ÄÍ¥À¡¼¥Ó¡¼¤È³«ºÅ¤¬¤«¤Ö¤Ã¤¿¤¿¤á¼«Ê¬¤â¥ì¡¼¥¹´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£ÊöÁª¼ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¸åÆ£Áª¼ê¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼£±¡¢£²Ç¯ÌÜ¤Î»þ¤Ë£Ó£Ç¤ÎÌ±ÊüÊüÁ÷¤ÎÍ¥¾¡Àï¤ò¸«¤ÆÊöÁª¼ê¤Î¥¿¡¼¥ó¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÊöÎµÂÀÁª¼ê¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤ÏµÇ°Í¥¾¡¡¢¶¥ÎØº×¤Î½Ð¾ì¤¬ÌÜÉ¸¡£À¸³¶¤òÄÌ¤¹¤È°ìÇ¯¤Ç¤âÄ¹¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë°ìÇ¯¤Ç¤âÄ¹¤¯ÊöÁª¼ê¤Î¤è¤¦¤Ë¥È¥Ã¥×¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥¥á¥¼ÂÎÏ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¸åÆ£Áª¼êËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Ï¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¶¥ÎØ¤Î¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼´ü´Ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¡¢¤¼¤Ò¤´À¼±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¸åÆ£Áª¼ê¤ÎÂç¹¥¤¤ÊÊöÁª¼ê¤Îº£Àá¤Î³èÌö¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉñÂæ¤ÇÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÄ©Àï¤¹¤ëÁÇÅ¨¤Ê¤ªÆó¿Í¤Ë¤Ï¥à¥¹¥«¥ê¤Î²Ö¸ÀÍÕ¤ò¡Ä¡£àÌ´¤Ë¤«¤±¤ëÁÛ¤¤áàÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íèá¡½¡½¡£³§¤µ¤Þ¤Ë¤âÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£