モデルのみちょぱこと池田美優、押切もえ、フリーアナウンサーの神田愛花が30日、都内で行われた映画『プラダを着た悪魔』（2006年）の続編『プラダを着た悪魔2』（5月1日公開）の前夜祭イベントに参加した。【写真】美しい！お上品に手を振る押切もえ＆神田愛花＆池田美優前作は、トップファッション誌「ランウェイ」を舞台に、“悪魔のような”カリスマ編集長ミランダ（メリル・ストリープ）のアシスタントに採用されたアン