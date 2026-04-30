私は麻衣、もうすぐ2歳になる男の子のママです。育休から復帰し、子育てに仕事にと忙しい毎日を過ごしています。職場結婚した年下の夫とは今も同じ職場で働いているのですが、私が出産を経験している間に、彼は課長になっていました。私だって最前線で働いていたら今ごろ…という気持ちがないわけではありませんが、子どもはかわいいし自分で決めたことなので後悔はありません。ただ最近、ちょっと気になることがあって…。それは