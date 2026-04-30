気象庁によりますと、西日本では５月１日にかけて、東日本では２日にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょう、急な強い雨に注意が必要だとしています。 【画像を見る】５月３日（日）にかけて１時間ごとの雨風詳細シミュレーション 九州の南にある前線を伴った低気圧は東北東へ この低気圧は、５月１日にかけて西日本太平洋側から東日本太平洋側の沿岸付近を通って１日夜には三陸沖まで進み、別の低気圧が１日朝ま