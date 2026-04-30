春の北信越高校野球新潟県大会は1回戦が終わり、5月1日から2回戦が行われます。今春センバツ出場の日本文理は順当に初戦を突破。昨秋16強の高田と新潟工業が初戦敗退となりました。1回戦全試合結果と2回戦の対戦カードを紹介します。 【1回戦試合結果】 日本文理 10-0 新潟青陵(5回コールド) 新発田南 42-0 加茂農林(5回コールド) 長岡 6-1 小千谷西 小千谷 1-0 高田 高田北城 11-0 長岡高専(5回コー