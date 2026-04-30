春の北信越高校野球新潟県大会は1回戦が終わり、5月1日から2回戦が行われます。今春センバツ出場の日本文理は順当に初戦を突破。昨秋16強の高田と新潟工業が初戦敗退となりました。1回戦全試合結果と2回戦の対戦カードを紹介します。

【1回戦試合結果】

日本文理 10-0 新潟青陵(5回コールド)

新発田南 42-0 加茂農林(5回コールド)

長岡 6-1 小千谷西

小千谷 1-0 高田

高田北城 11-0 長岡高専(5回コールド)

関根学園 10-0 海洋(6回コールド)

加茂暁星 12-2 新潟江南(7回コールド)

佐渡 9-5 新潟工業

東京学館新潟 12-1 万代(5回コールド)

巻総合 13-6 新東向商(7回コールド)

柏崎工業 9-1 小出(7回コールド)

新潟県央工業 9-2 柏崎(8回コールド)

十日町 10-0 常総新商嶺(6回コールド)

新潟産大附属 18-2 三条東(5回コールド)

新発田農業 14-4 新津工業(6回コールド)

開志学園 12-0 加茂(5回コールド)

長岡商業 22-1 高田農業(5回コールド)

北越 10-0 五泉(5回コールド)

新潟西 5-3 新潟第一

新発田中央 16-0 佐渡総合(5回コールド)

新潟南 5-3 巻

糸魚川 10-2 上越(8回コールド)

長岡大手 13-6 長岡向陵

六日町 5-2 上越総合技術

十総・塩沢 10-6 長岡工業

新潟商業 6-2 北村上中条碧

新発田 10-0 新津（6回コールド）

新潟明訓 13-4 新潟

村上桜ヶ丘 11-1 敬和学園(5回コールド)

三条 9-1 6校連合(7回コールド)



※連合

新東向商：新潟東・新潟向陽・新発田商業

北村上中条碧：新潟北・碧・村上・中条

6校連合：長岡農・正徳館・栃尾・見附・分水・三条商

十総・塩沢：塩沢商工・十日町総合

常総新商嶺：柏崎常磐・柏崎総合・高田商・新井・糸魚川白嶺

【2回戦】(5月1日・2日予定)

5月1日（金）

五十公野

第1試合 日本文理－新発田南（10時開始予定）

第2試合 新潟明訓－村上桜ケ丘（12時30分開始予定）



三条パール

第1試合 新発田農－開志学園（10時開始予定）

第2試合 北越－新潟西（12時30分開始予定）



悠久山

第1試合 中越－長岡商（10時開始予定）

第2試合 三条－帝京長岡（12時30分開始予定）



佐藤池

第1試合 長岡－小千谷（10時開始予定）

第2試合 十日町－新潟産大附（12時30分開始予定）



5月2日（土）

五十公野

第1試合 新発田中央－新潟南（10時開始予定）

第2試合 新潟商－新発田（12時30分開始予定）



三条パール

第1試合 加茂暁星－佐渡（10時開始予定）

第2試合 東京学館新潟－巻総合（12時30分開始予定）



悠久山

第1試合 柏崎工－新潟県央工（10時開始予定）

第2試合 六日町－十総・塩沢（12時30分開始予定）



佐藤池

第1試合 糸魚川－長岡大手（10時開始予定）

第2試合 高田北城－関根学園（12時30分開始予定）