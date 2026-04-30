中国の直轄市である重慶市は、国内外の観光客からますます注目を集めています。2025年、重慶を訪れた観光客は前年比12％増の延べ5億人を突破しました。インバウンド観光客数も同68.2％増の延べ214万7800人と過去最高を記録し、旅行大手・携程（トリップドットコム）の中国本土におけるインバウンド人気都市ランキングで第7位にランクインしました。海外のSNSでは、重慶市は「magic」や「立体都市」といったハッシュタグで知られて