東海地方でも、クマの目撃情報が相次いでいます。岐阜県のクマの生態に詳しい専門家に聞きました。 【写真を見る】子グマも人里で“学習”している… 相次ぐクマの目撃情報 遭遇リスク減らすには？ 専門家｢正しく知って対策を｣ （岐阜大学 淺野玄准教授）Q.クマは冬眠したか？「一部 雪が降る中でクマが目撃されたというニュースが出たが、ほとんどのクマは冬眠している。クマは冬眠中一切飲み食いしないので、冬眠から明