テレビ東京の水ドラ25『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』（毎週水曜 深1：00）の第5話が29日放送され、Kis-My-Ft2の千賀健永が二階堂高嗣出演ドラマにちらっと登場し、反響を呼んでいる。（以下、ネタバレを含みます）【場面写真】「急なニカ千でびっくりした！」頭を抱える二階堂高嗣本作は、不倫した夫への復讐を果たすため、「夫」「復讐」への思いの深さや性格が異なる3人の“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結んで繰