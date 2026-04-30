元ＡＫＢ４８で女優・前田敦子（３４）が２８日、巨人−広島（東京ドーム）の始球式に登場し、反響を集めた。背番号９の巨人ユニホーム、黒のパンツ姿でマウンドへ。サウスポーから投じたボールはベース盤に向かったが、バウンドして捕手の岸田がキャッチした。前田は１０年前の１６年３月１６日・オープン戦、広島−西武（マツダスタジアム）で始球式を行った際は、カープユニと真っ赤なミニスカート姿で投球。ネットではこ