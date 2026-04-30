【モデルプレス＝2026/04/30】タレントの川崎希が4月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。次女の離乳食ストックを公開し、話題となっている。【写真】38歳3児のママタレ「保存方法が丁寧」次女の離乳食ストック◆川崎希、次女の離乳食ストックを公開川崎は「グーちゃんの離乳食ストック コツコツ作り置き」とつづり、次女の離乳食の写真を投稿。ラップに包まれ、保存袋に入れられた作り置きには「4／27 野菜だし グーちゃん