台湾生産もあって納期は短縮傾向かトヨタのミドルクラスミニバンとして高い人気を誇る「ノア／ヴォクシー」が、2026年4月10日に一部改良を発表し、同年5月より発売されることが明らかになりました。果たしてこれを機に納期が大幅短縮され、買いやすいクルマになったのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これが「大幅改良」の新しい「ノア／ヴォクシー」です！ 画像で見る（30枚以上）ノアは2001年11月、「タウンエースノア