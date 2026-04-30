ONE OK ROCKのライブ音源『Live from DETOX JAPAN TOUR 2025』が、きょう30日にデジタルリリースされた。あわせて、「Party’s Over」のライブ映像がバンドのオフィシャルYouTubeチャンネルで公開された。【動画】熱い…！ONE OK ROCK、日産スタジアム公演より「Party’s Over」ライブ映像同作は、17日より公開されている映画『ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS』より、ライブ定番曲「Make It