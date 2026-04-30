自転車は歩道を走行してはいけない、自転車専用通路を通行しなくてはいけないという認識が広まりつつあります。しかし、自転車が安全に走行できる環境がまだまだ整っているとは言い難く、従来の道路に青い矢印を書いた「矢羽根型路面表示」で対応している場面も多いのではないでしょうか。 本記事では、自転車は矢羽根型路面表示の上を走行しないと罰金になるのかどうか、車道が危険だと感じる場合は歩道を走行しても良いの