嵐の二宮和也（42）が、29日放送のTBS系特番「6SixTONES」に出演。SixTONESの6周年を祝う“国民的スーパースター”としてサプライズ出演した。二宮は収録前に「関係性があるかと言うとそんなにないんで全員。SixTONES側も緊張するんじゃないですか。どうしたらいいんだろうみたいな」と、メンバーと仕事をするのは初めてと明かした。SixTONESの7人は親睦を深めるべく、二宮の運転でロケ地へと向かった。〓地優吾から「二宮くんから