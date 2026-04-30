２９日、三原市で土の中から身元がわからない男性の遺体が見つかりました。警察は遺体の身元の特定を急いでいます。 牧千晴記者「遺体が発見されてから一夜明けた現場付近です。朝９時ごろから警察による捜査が行われています」 この事件は２月に東広島市の住宅が放火され、リフォーム会社社長の川本健一さんが首を刺され殺害された事件に関連して警察が三原市の関係先を捜索していたところ、腐敗した遺体が発見されたも