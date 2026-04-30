経済学者で慶大大学院教授の岸博幸氏（63）が29日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。AIに依存する学生らに警鐘を鳴らした。一橋大卒で元経産省官僚の“超エリート枠”で登場。名門大学生の成績が伸びる勉強法の調査VTRを見届けた。「すごくAIを使っている」と現代ならではの結果を受け止め、「私、AI大っ嫌いなんですよ」とぶっちゃけた。自身もAIを使っているというが「学生の使い方は完全