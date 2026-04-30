NTTドコモは、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」の契約者を対象に、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの「1デイ・スタジオ・パス」ペアチケットが毎月抽選で当たるキャンペーンを5月1日に開始する。毎月50組100人が抽選で当たる。 終了時期は未定で、キャンペーンサイトからのエントリーが必要となる。応募は1人あたり毎月1回までで、すでに当選したことがあるユーザーは以後の抽