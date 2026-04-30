30日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数157、値下がり銘柄数376と、値下がりが優勢だった。 個別ではロゴスホールディングス、ＴｅｒｒａＤｒｏｎｅ、ディジタルメディアプロフェッショナル、パワーエックス、アーキテクツ・スタジオ・ジャパンが年初来高値を更新。カウリス、アミタホールディングス、イーディーピー、ＡＲアドバンストテクノロジ、ＢｕｙＳｅｌ