30日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数157、値下がり銘柄数376と、値下がりが優勢だった。



個別ではロゴスホールディングス<205A>、Ｔｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ<278A>、ディジタルメディアプロフェッショナル<3652>、パワーエックス<485A>、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>が年初来高値を更新。カウリス<153A>、アミタホールディングス<2195>、イーディーピー<7794>、ＡＲアドバンストテクノロジ<5578>、ＢｕｙＳｅｌｌ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ<7685>は値上がり率上位に買われた。



一方、フライヤー<323A>がストップ安。情報戦略テクノロジー<155A>、ＭＵＳＣＡＴ ＧＲＯＵＰ<195A>、アスカネット<2438>、グロースエクスパートナーズ<244A>、Ｓｃｈｏｏ<264A>など43銘柄は年初来安値を更新。バトンズ<554A>、ジーエヌアイグループ<2160>、イノバセル<504A>、ｇｏｏｄｄａｙｓホールディングス<4437>、犬猫生活<556A>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース