一口おやつ「さつまいものコロコロチーズボール」 一口サイズのおやつと言えば、どんなおやつを思い浮かべますか？今日は、さつまいもとチーズで作るコロコロっとした見た目がかわいいおやつをご紹介します。甘じょっぱい味わいのおやつは、手が止まらなくなるおいしさです。 さつまいもは電子レンジで加熱して潰します。丸めたさつまいの中にチーズを入れて、一口サイズに形を整えて、フライパンで焼けばできあがり。 かわい