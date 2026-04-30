世界累計1,300万部超えで実写映画化もされた、東野圭吾のベストセラー小説『ナミヤ雑貨店の奇蹟』が、韓国ドラマ化される。リュ・スンリョン、キム・ヘユン、イ・チェミンなど話題のキャストが多数出演し、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+ （ディズニープラス）」のコンテンツブランド「スター」にて2027年に独占配信されることが発表された。【映像】日本映画は…『ナミヤ雑貨店の奇蹟』本編映像本作は「東野圭吾史