2005年に当時5歳の大西有紀ちゃんが行方不明となってから、4月29日で21年がたった。2015年以降、発見につながる有力な手掛かりは出てきておらず、警察は情報提供を呼びかけている。延べ3400人が捜索も…ピースサインを出している女の子は、21年前に行方不明になった大西有紀ちゃん（当時5歳）。有紀ちゃんは当時5歳だった2005年4月、香川・坂出市でタケノコ掘りの最中に、母親に「もう1本取ってくる」と言い残したあと、こつぜんと