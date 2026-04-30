「もう1本取ってくる」タケノコ掘りの最中に姿消す　当時5歳の大西有紀ちゃん行方不明から21年　情報提供呼びかけ　香川・坂出市

2005年に当時5歳の大西有紀ちゃんが行方不明となってから、4月29日で21年がたった。2015年以降、発見につながる有力な手掛かりは出てきておらず、警察は情報提供を呼びかけている。

延べ3400人が捜索も…

ピースサインを出している女の子は、21年前に行方不明になった大西有紀ちゃん（当時5歳）。

有紀ちゃんは当時5歳だった2005年4月、香川・坂出市でタケノコ掘りの最中に、母親に「もう1本取ってくる」と言い残したあと、こつぜんと姿を消してしまった。

行方が分からなくなって29日で21年。

現場周辺では28日、警察官など約150人態勢で山や池の中を中心に捜索活動を行った。

警察は、これまで延べ3400人が周辺の山林やため池などを捜索したが、2015年以降、発見につながる有力な手掛かりは出てきていない。

坂出警察署・檀原智裕署長：

どんなささいな情報でもいいので、情報提供をお願いしたい。

有紀ちゃんは現在26歳。

警察は引き続き情報提供を呼びかけている。

情報提供は「香川県坂出警察署（0877−46−0110）」まで。

（「イット！」 4月29日放送より）