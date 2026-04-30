広島の予告先発は今季初登板となるサウスポーの玉村。昨シーズンまでの通算成績は67試合で19勝23敗。そのうち、対巨人戦は13試合の登板で対戦別では最多となる6勝（2敗）をマークしている。ただし、6勝の球場別内訳を見ると、本拠地のマツダスタジアムで5勝、富山で1勝。30日に試合が行われる東京ドームの巨人戦は、過去3試合で0勝1敗とまだ勝っていない。東京ドームの巨人戦で初の勝ち星を挙げ、区切りのプロ20勝到達とな