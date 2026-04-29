気になる男性と仲良くはなれるけど、恋人関係になれる気配がないことってありませんか？もしかしたら、男性にその気が起きないのは、何かあなたに原因があるのかも。そこで今回は、男性に「恋愛対象と見てもらえない女性」の特徴を紹介します。｜言い方がキツい男性に対して言い方がキツくなってしまいがちな女性は男性から恋愛対象として見られにくいでしょう。「そういうところも彼女の魅力だな」と捉えてくれるような心の広い男