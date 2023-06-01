新日本プロレスを１月末で退団したＥＶＩＬが２８日（日本時間２９日）、米国・ＷＷＥの第３ブランド・ＮＸＴに電撃登場した。世界最大団体との契約が正式に判明した?キング・オブ・ダークネス?の今後には大きな注目が集まるが…。１月４日の新日本東京ドーム大会でＥＶＩＬを相手にプロレスデビューを飾った東京五輪柔道１００キロ級金メダルのウルフアロン（３０）も、将来的な再戦を見据えつつ熱視線を送った。この日の放送