「ＯＮＥＳＡＭＵＲＡＩ１」（２９日、有明アリーナ）Ｋ−１元３階級制覇王者の武尊（３４）が現役最終戦で“ムエタイの伝説”ロッタンとフライ級キックボクシング暫定王座決定戦で５回ＴＫＯ勝ちし、最高の形で現役生活に終止符を打った。２５年７月に結婚した女優、タレントの川口葵も観客席からも見守り、勝利者インタビューを受ける夫に、涙まじりに笑顔で拍手を送った。その後、勝利者スピーチを終えて、リングを降り